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31.10.2019
Teröristlerin tuzakladığı 250 kilo patlayıcı imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı 250 kilogram patlayıcı boş alanda toplanarak imha edildi.
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