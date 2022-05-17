17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teröristlere sınırda geçit yok! 25’i FETÖ’cü, 2’si PKK/KCK’lı 32 kişi Edirne sınırında yakalandı

Teröristlere sınırda geçit yok! 25’i FETÖ’cü, 2’si PKK/KCK’lı 32 kişi Edirne sınırında yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2022 16:18
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
Kılıçdaroğlu adalet sistemi ve milletle köprüleri attı
DEAŞ mensubu 3 kişi Bursa’da yakalandı
DEAŞ mensubu 3 kişi Bursa’da yakalandı
Yeni bir küresel güvenlik terazisi inşa ediliyor
Yeni bir küresel güvenlik terazisi inşa ediliyor
6’lı masa eleştirisi: Sonuç çıkmaz!
6’lı masa eleştirisi: Sonuç çıkmaz!
Teröristlere sınırda geçit yok
Teröristlere sınırda geçit yok
İşte ilk görüntüler
İşte ilk görüntüler
Bakan Murat Kurum A Haber’de
Bakan Murat Kurum A Haber'de
Hangi Millet Bahçemizi sattık ki bunu da satalım
Hangi Millet Bahçemizi sattık ki bunu da satalım
Erdoğan’ın NATO çıkışı Avrupa basınında
Erdoğan'ın NATO çıkışı Avrupa basınında
İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri
Kılıçdaroğlu’nun provokasyonuna tepki
Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna tepki
Yazıcıoğlu’nun şoförünün şüpheli ölümü!
Yazıcıoğlu’nun şoförünün şüpheli ölümü!
Daha Fazla Video Göster