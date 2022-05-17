17 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Teröristlere sınırda geçit yok! 25’i FETÖ’cü, 2’si PKK/KCK’lı 32 kişi Edirne sınırında yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Edirne’de görevli hudut birliklerimiz son 4 günde ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 32 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan 25’inin FETÖ, 2’sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.