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Teröristlere ölüm yağdı! Irak’ın kuzeyine operasyon

Teröristlere ölüm yağdı! Irak'ın kuzeyine operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.12.2024 11:33
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

İşte MSB'den yapılan açıklama
Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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