09 Mart 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
"Teröristin mezhebi olmaz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lazkiye'de yaşananlara ilişkin, "Suriye'nin birliğine yönelik saldırı oldu. Suriye'de mezhep provokasyonu var. Terörist teröristtir. Teröristin mezhebi olmaz. Muhalefetin kayıpların mezhebine gönderme yapması yanlış" dedi. Batı'nın kuklalarına net mesajda bulunan Çelik, Türkiye'nin sahada hakim durumda olduğunu vurguladı.