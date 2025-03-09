AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lazkiye'de yaşananlara ilişkin, "Suriye'nin birliğine yönelik saldırı oldu. Suriye'de mezhep provokasyonu var. Terörist teröristtir. Teröristin mezhebi olmaz. Muhalefetin kayıpların mezhebine gönderme yapması yanlış" dedi. Batı'nın kuklalarına net mesajda bulunan Çelik, Türkiye'nin sahada hakim durumda olduğunu vurguladı.