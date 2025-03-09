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Teröristin mezhebi olmaz

"Teröristin mezhebi olmaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 16:42
Güncelleme:09.03.2025 16:42
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lazkiye'de yaşananlara ilişkin, "Suriye'nin birliğine yönelik saldırı oldu. Suriye'de mezhep provokasyonu var. Terörist teröristtir. Teröristin mezhebi olmaz. Muhalefetin kayıpların mezhebine gönderme yapması yanlış" dedi. Batı'nın kuklalarına net mesajda bulunan Çelik, Türkiye'nin sahada hakim durumda olduğunu vurguladı.
Teröristin mezhebi olmaz
Teröristin mezhebi olmaz
"Teröristin mezhebi olmaz"
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