Teröristbaşı Öcalan’dan PKK’ya çağrı: Tüm gruplar silah bırakıp örgüt kendisini feshetsin

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan sürecin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı geldi. İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.

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