15 Kasım 2022, Salı
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Terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var?
İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 can kaybı yaşandı, 81 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin 8 savcı ile 2 Başsavcıvekili görevlendirildi. Yapılan çalışmaların ardından o terörist kıskıvrak yakalandı. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen terörist sorgulanıyor. Peki terörist Türkiye'ye nereden geldi? Saldırının perde arkasında ne var? Bombalı saldırı nasıl planlandı? Bombalı saldırı nerede planlandı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.