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Terörist başı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 08:46
Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ’ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan için serbest bırakılma çağrısı yaparken terörist başını filozof olarak tanımlamıştı. İşte detaylar...
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