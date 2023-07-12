Terörist başı Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu

Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ’ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan için serbest bırakılma çağrısı yaparken terörist başını filozof olarak tanımlamıştı. İşte detaylar...

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