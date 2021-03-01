Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu'ndan dikkat çeken 28 Şubat ve 15 Temmuz yorumu: Milat oldu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, Canan Barlas ile Gündem programında 28 Şubat darbesi hakkında önemli yorumlarda bulundu. Darbeler tarihi için önemli noktaya parmak basan Tokmakoğlu, “15 Temmuz milat oldu ve 15 Temmuz’dan sonra milli ordu dünyada ses getirdi. Ama bunlar topyekun devlet olma, millet olma bilinci birlik ve beraberlik olma ruhuyla alakalı.” dedi.

Ordunun bir daha darbe süreçleriyle karşılaşmaması için elimizden geleni yaptık mı? sorusunu yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Ordunun yaptıklarını ve yapamadıklarını 28 Şubat bağlamında düşünürsek zaten FETÖ'nün ortaya çıkıp da 15 Temmuz darbe girişiminde bulunmasını söylediğimizde demek ki o noktayı ya bilerek ya da bazı noktalarda düşünemeyerek. Mesela yaklaşık 1 yıl önce gazetede röportaj yapmışlardı orada nedir durum diye sormuşlardı. Daha hala içeride üst rütbelerde kişiler olabilir bunlar var bunlara bakılmalı diye söylemiştim. Sonra bana dönüp 'Sen işine bak, ne karışıyorsun' dediler. Ama görüyoruz ki, son birkaç ay içerisinde general rütbesinde kişiler çıkabiliyor. Bunlar önemli şeyler daha sıkı gitmek için herhalde biraz daha bu işlere eğilmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

"OLAYA TOPYEKUN BAKLAM LAZIM"

15 Temmuz'un milat olduğunu vurgulayan Gürsel Tokmakoğlu, "Bu açık bir konudur. Ondan sonra (15 Temmuz) milli ordu ve bununla ilgili olarak da işini yapan bir ordu ortaya çıktı. Harekatlar ondan sonra yürüdü gitti ve dünyada gerçekten ses getirdi. Ama bunlar topyekun devlet olma, millet olma bilinci, birlik ve beraberlik olma ruhuyla alakalı. Yani medyanın içerisinde, hukukun içerisinde şurada burada… Bunu kavrayamamışlar olan varsa, bunlar bir yerlerde buluşuyorlar. Yani bunların üstesinden gelmeyi 'ordu' deyip bakmamak lazım. Sadece topyekun baklam lazım. Ben o taraftayım. Çünkü neticede görev veriliyor." cümlelerine yer verdi.

TALİMATLAR NEREYE GELİYOR?

28 Şubat darbesi üzerinden önemli bir noktaya değinen Gürsel Tokmakoğlu, "Bakınız çok ilginçtir. Bu 'ABD'nin kriptosu" diye rahmetli Erbakan'ın söylediği şey bir talimattır. Bu talimatı alan var. Yani bu talimatı yırtıp atıp bu ne diyen yok. Şimdi böyle baktığımız zaman bu talimat nereye geliyor? Daha önceden MGK'ya geliyordu. MGK ne yapıyordu bunu? Plan yapıyordu. Bu plan çerçevesinde MGK, bunu basınsa basına, ekonomi ise ekonomiye, kamu kurum kuruluşlarsa pay ediyordu. Sen şu tarihte şunu söyleyeceksin, şunu yapacaksın diyordu. Yani talimat bir şekilde bir yerlere ulaşıyordu ve ondan sonra o senaryo dediğimiz şeyler de oynanıyordu." ifadelerine yer verdi.

"HAYIR! BU 15 TEMMUZ'A KADAR..."

Şu anda talimat verseler yerine ulaşır mı? sorusuna da yanıt veren Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu, "Hayır! 15 Temmuz'a kadar bu böyle gitti. Şu anda yok. Onu net söyleyebiliriz." dedi.