28 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 28 Şubat darbesinde neler yaşandı? | İşte "post modern darbe" sürecinde ABD'nin rolü

28 Şubat darbesinde neler yaşandı? | İşte "post modern darbe" sürecinde ABD'nin rolü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.02.2021 22:24
Güncelleme:28.02.2021 22:36
28 Şubat 1997 post modern darbesinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Peki darbe sürecine giden kilometre taşları nasıl döşenmişti? Türkiye’de yaşanan darbelerin arkasında hep adı geçen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 28 Şubat’ta nasıl rol oynamıştı? 54. hükümet neden ABD’nin hedefi oldu? ABD’li bakan darbe talimatını nasıl vermişti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o döneme ait önemli belgeleri A Haber’de deşifre etti.

28 Şubat 1997 post modern darbesinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Peki darbe sürecine giden kilometre taşları nasıl döşenmişti? Türkiye'de yaşanan darbelerin arkasında hep adı geçen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 28 Şubat'ta nasıl rol oynamıştı? 54. hükümet neden ABD'nin hedefi oldu? ABD'li bakan darbe talimatını nasıl vermişti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o deöneme ait önemli belgeleri A Haber'de deşifre etti.

28 Şubatı Türkiye benden öğrendi "28 ŞUBAT'I TÜRKİYE BENDEN ÖĞRENDİ"
Millet iradesine darbe: 28 Şubat MİLLET İRADESİNE DARBE: 28 ŞUBAT
Tansu Çillerden 28 Şubat açıklaması TANSU ÇİLLER'DEN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI
İkna odalarında Ya başını aç ya istifa et zulmü! İKNA ODALARINDA "YA BAŞINI AÇ YA İSTİFA ET" ZULMÜ!
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı? 28 ŞUBAT DARBESİNİN FAİLLERİ NEDEN YARGILANMADI?

ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
ABD talimat verdi! Cuntacılar uyguladı
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
28 Şubat darbesinin failleri neden yargılanmadı?
Sadık Albayrak'tan Erbakan anıları...
Sadık Albayrak'tan Erbakan anıları...
CHP'de istifa depremi
CHP'de istifa depremi
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?
Yüz yüze sınavlar ertelendi mi?
28 Şubat'ta tankları yürüten o komutanlar
28 Şubat'ta tankları yürüten o komutanlar
Tansu Çiller'den 28 Şubat açıklaması
Tansu Çiller'den 28 Şubat açıklaması
Millet iradesine darbe: 28 Şubat
Millet iradesine darbe: 28 Şubat
28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi
"28 Şubat'ı Türkiye benden öğrendi"
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
28 Şubat'ı silmek için neler yapıldı?
28 Şubat'ı silmek için neler yapıldı?
Mağdurları 28 Şubat'ı anlattı
Mağdurları 28 Şubat'ı anlattı
Daha Fazla Video Göster
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ