28 Şubat darbesinde neler yaşandı? | İşte "post modern darbe" sürecinde ABD'nin rolü

28 Şubat 1997 post modern darbesinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Peki darbe sürecine giden kilometre taşları nasıl döşenmişti? Türkiye’de yaşanan darbelerin arkasında hep adı geçen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 28 Şubat’ta nasıl rol oynamıştı? 54. hükümet neden ABD’nin hedefi oldu? ABD’li bakan darbe talimatını nasıl vermişti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o döneme ait önemli belgeleri A Haber’de deşifre etti.

28 Şubat 1997 post modern darbesinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Peki darbe sürecine giden kilometre taşları nasıl döşenmişti? Türkiye'de yaşanan darbelerin arkasında hep adı geçen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 28 Şubat'ta nasıl rol oynamıştı? 54. hükümet neden ABD'nin hedefi oldu? ABD'li bakan darbe talimatını nasıl vermişti? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, o deöneme ait önemli belgeleri A Haber'de deşifre etti.