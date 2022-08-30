Terör sevici sözde sanatçının konserine kaymakamlık 'dur' dedi

CHP yönetimindeki Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, terör örgütü PKK sempatizanı İlkay Akkaya'nın konser vereceğini duyurmuştu. Skandala Ceyhan Kaymakamlığı 'dur' dedi. Sözde sanatçının vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi. CHP yönetimindeki belediyeden yapılan açıklamada ise, "Çok üzgünüz" denildi.