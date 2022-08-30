30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Terör sevici sözde sanatçının konserine kaymakamlık 'dur' dedi
CHP yönetimindeki Ceyhan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, terör örgütü PKK sempatizanı İlkay Akkaya'nın konser vereceğini duyurmuştu. Skandala Ceyhan Kaymakamlığı 'dur' dedi. Sözde sanatçının vereceği konser, kaymakamlık tarafından iptal edildi. CHP yönetimindeki belediyeden yapılan açıklamada ise, "Çok üzgünüz" denildi.