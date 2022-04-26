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Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi?

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Giriş: 26.04.2022 23:19
PKK'nın Türkiye'ye yönelik "Metropol şehirlerde eylemler yapacağız" tehdidinin ardından İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıkarken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TÜGVA'ya karşı yapılan algı operasyonunu ve bombalı saldırının amacını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Peki neden TÜGVA hedef olarak seçildi? İşte detaylar...
Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi?
Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi?
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