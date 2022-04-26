27 Nisan 2022, Çarşamba
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Terör saldırısı için neden TÜGVA seçildi?
PKK'nın Türkiye'ye yönelik "Metropol şehirlerde eylemler yapacağız" tehdidinin ardından İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıkarken Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, TÜGVA'ya karşı yapılan algı operasyonunu ve bombalı saldırının amacını A Haber ekranlarında değerlendirdi. Peki neden TÜGVA hedef olarak seçildi? İşte detaylar...