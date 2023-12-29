Terör örgütü PKK kime hizmet ediyor? PKK terörü neden bitmiyor? | ANALİZ

İlk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, yaklaşık 40 yıldır düzenlediği hain saldırılarla kan döküyor bu ülkede. Ve yaşanan her acı hadisenin ardından o çok bilindik soru dile getiriliyor her seferinde. "PKK terörü neden bitmiyor bu ülkede?" Detaylar bu konuya ilişkin hazırladığımız analiz haberimizde...

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