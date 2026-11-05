Ankara-Trablus hattında dev ortaklık: Sondaj anlaşmalarının ülkemize katkısı ne olacak?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının ardından Doğu Akdeniz'de enerji dengelerini kökünden değiştirecek tarihi bir dönem başlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yabancı ortaklarıyla birlikte hem karada hem de denizde petrol ve doğal gaz sondajlarına hazırlandığı dev iş birliği, Türkiye'nin yıllık 90 milyar dolarlık enerji faturasını hafifletmeyi ve ülkeyi küresel enerji koridorlarının merkezine taşımayı hedefliyor. Ankara-Trablus hattındaki tarihi mutabakatı ve projenin Türkiye'ye sağlayacağı stratejik kazanımları Enerji Uzmanı İsmail Hakkı Karaca canlı yayında aktardı.