Gaziantep'te öğrencilerin 4 yıllık emeği meyvesini verdi! Okul bahçesinde ilk zeytin hasadı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan Zeliha Ali Kelek Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Eğitim, Öğretim, Üretim" projesi kapsamında öğrenciler, kendi emekleriyle yetiştirdikleri zeytin ağaçlarının ilk hasadını yaptı. Dört yıl önce okul bahçesine dikilen zeytin ağaçlarının ilk meyvelerini vermesiyle öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerin üretim sürecine katılmasını sağlayan proje, eğitimi uygulamalı tarım faaliyetleriyle buluşturdu.