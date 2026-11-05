İstanbul'da iki ayrı saldırının failleri yakalandı! Mehmet Karataş operasyonun detaylarını anlattı

İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı saldırının failleri yakalandı. Ümraniye'de bir medikal firmasına uzun namlulu silahla ateş açılırken, Beylikdüzü'nde lojistik firmasına ait TIR ve dorseler kundaklandı. Saldırıların faillerinin kullandıkları araç üzerinden tespit edildiği belirtildi. Sultangazi ve Ümraniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında Banu El'in sorularını yanıtlayarak operasyonun ayrıntılarını anlattı.