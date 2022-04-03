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Terör örgütü FETÖ'de yeni yapılanma! Takiyye rehberi güncellendi

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Giriş: 03.04.2022 23:57
ı A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ'nün şu andaki yeni yapılanmasına ilişkin detayları ve örgütün üyelerinden taleplerini açıkladı. Karaman bir örgüt mensubunun dijitalinden FETÖ'nün uyguladığı tedbirnameye ilişkin verileri canlı yayında yorumladı. İşte detaylar...
Terör örgütü FETÖ’de yeni yapılanma
Terör örgütü FETÖ'de yeni yapılanma
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