Polonya'ya kaçmak isterken Ukrayna'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen FETÖ firarilerinin verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün bir diğer terör örgütü DHKP-C ile iş birliği de deşifre edildi. Güre ve Fidan Irak'taki FETÖ üyelerini Avrupa'ya göndermeye çalışıyordu. Yunanistan ve Polonya'da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı. Diğer yandan bugün Ankara'da MİT ve Emniyet'in kritik ortak operasyonu vardı. Operasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalelerini sızdıran 6 şüpheli gözaltına alındı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında bu konuları değerlendirdi.

Polonya'ya kaçmak isterken Ukrayna'da yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen FETÖ firarilerinin verdikleri ifadeleri ortaya çıktı. FETÖ'nün bir diğer terör örgütü DHKP-C ile iş birliği de deşifre edildi. Güre ve Fidan Irak'taki FETÖ üyelerini Avrupa'ya göndermeye çalışıyordu. Yunanistan ve Polonya'da sahte Avrupa kimliği yapanlarla irtibat kurdular. Bağlantıyı DHKP-C terör örgütü sağladı. Diğer yandan bugün Ankara'da MİT ve Emniyet'in kritik ortak operasyonu vardı. Operasyonda, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın ihalelerini sızdıran 6 şüpheli gözaltına alındı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında bu konuları değerlendirdi.

O açıklamalardan satır başları;

FARKLI HARFLERLE ANILIYORLAR AMA HEPSİ BİR

Farklı harflerle anılan örgütlerin aslında bir olduklarını biz bu ekranlarda defalarca söyledik. Bütün o şer yapıların PKK – FETÖ – DEAŞ – DHKP-C gibi yapıların diğer örgütlerin de esasen tek bir merkezden yönetildiğini bunun da bütün amacının Türkiye'nin aleyhine faaliyette bulunmak olduğunu ve tek merkezden tamamının yönetildiğini ifade etmiştik.

ÇADIR TİYATROSU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Biz çok kritik bir süreçten geçiyoruz dünya olarak. Türkiye'nin önderliğini yaptığı bu kritik süreç sonunda hata yapma şansımız yok. Ancak bu dönem bize bir takım fırsatlar da sunuyor. O göremediğimiz gerçekleri görmek gibi bir imkan sunuyor. Aslında FETÖ – PKK – DEAŞ kirli bir iş birliği içindeydi ve bu iş birlikleri maskeleniyordu. O çadır tiyatrosunda biz bugüne kadar maalesef milletçe buna inandırıldık. Ancak gelinen nokta itibariyle baktık ki bu örgütlerin esasen aralarında inanılmaz bir iş birliği var. Bir tiyatro var bu tiyatro artık gün yüzüne çıktı.