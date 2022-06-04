04 Haziran 2022, Cumartesi
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Terör mevizlerini görüntüleyen A Haber ekiplerine ateş açıldı
A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Münbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 150 metre mesafeden görüntüledi. Terör mevizlerini görüntüleyen a haber ekiplerine ateş açıldı. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. İşte çok özel görüntüler.