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Terör inleri yok ediliyor! A Haber vurulan hedefleri görüntüledi

Terör inleri yok ediliyor! A Haber vurulan hedefleri görüntüledi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:54
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini tek tek imha ediyor.  Suriye’deki terör yuvası Kamışlı’dan dumanlar yükseliyor. Sınır hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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