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Terör hedefleri işte böyle vuruldu! MSB’den flaş açıklamalar

Terör hedefleri işte böyle vuruldu! MSB’den flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 12:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilgilendirme toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler” ifadeleri kullanıldı.
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