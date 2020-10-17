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Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Terör devleti Ermenistan, gece yarısı Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine saldırdı.
Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kalırken, 13 kişi hayatını kaybetti. Haydut devlet Ermenistan'ın saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.
20'DEN FAZLA EV YIKILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRÜLDÜ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.