17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!

Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 12:15
Güncelleme:17.10.2020 12:15
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine alçak saldırı düzenleyerek sivilleri hedef aldı. Gence'ye yapılan füzeli saldırı anının görüntülerine A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ulaştı.

Terör devleti Ermenistan, gece yarısı Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine saldırdı.

Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kalırken, 13 kişi hayatını kaybetti. Haydut devlet Ermenistan'ın saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

20'DEN FAZLA EV YIKILDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

ERMENİSTAN'IN SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Gözler Karadeniz’de! Türkiye’nin dev enerji adımları...
Gözler Karadeniz’de! Türkiye’nin dev enerji adımları...
İşgalci Ermenistan bir terör devletidir
"İşgalci Ermenistan bir terör devletidir"
Ermenistan sivillerle muharebe ediyor
"Ermenistan sivillerle muharebe ediyor"
Ermenistan çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun!
Ermenistan çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun!
Ermenistan’ın sivil katliamı ve Batı’nın sessizliği!
Ermenistan’ın sivil katliamı ve Batı’nın sessizliği!
Canlı yayında bomba sözler: Rusya suça ortak olmasın
Canlı yayında bomba sözler: Rusya suça ortak olmasın
Gardaş gururla sundu! İntikam alınıyor
Gardaş gururla sundu! İntikam alınıyor
Daha Fazla Video Göster