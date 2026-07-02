Temmuz sıcak geldi: Hissedilen sıcaklık 40 derece oldu

Avrupa'nın ardından Türkiye de aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Buna bir de nem eklenince hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü. İstanbullular yılın en sıcak gününü yaşadı.