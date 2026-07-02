İBB Medya A.Ş. Başkanı mahkemede: Murat Ongun mal varlığı ile ilgili sorulara ne yanıt verdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk davasında 16. hafta geride kalırken, mahkeme salonu tarihi anlara sahne oldu. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, ilk kez hakim karşısına çıktı. Soruşturma aşamasında verdiği ifadelerle mahkemedeki savunması birbirini tutmayan Ongun, ne milyonluk villa kirasını ne de şüpheli para trafiğini açıklayabildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye koridorlarında yaşanan sıcak gelişmeleri ve davanın perde arkasını aktardı.