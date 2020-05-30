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CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasından rahatsız oldu

CHP yandaşı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni , İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı etkinlikleri nedeniyle Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması hazmedemedi. Fetih Suresi'nin okunmasını 'işgalcilik ve sömürgecilik' olarak yorumlayan Yanardağ'a tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 30.05.2020 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020
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CHP YANDAŞI TELE 1'DE FETİH SURESİ HAZIMSIZLIĞI

TELE 1 ekranlarında 18 dakika programında kanalın Genel Yayın Yönetmeni , Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasından rahatsız oldu. Yanardağ, programda Fethin uygulama boyutu hakkında yanlış bilgi aktardı.

FETİH GÜYA İŞGALMİŞ!

Fetih Suresi'nin okunmasına tepkisinin ardından fethin anlamını değiştiren ve fethin uygulama manasını çarpıtan Yanardağ, bunun bir işgal, talan ve sömürgecilik olduğunu söyledi. Bilindiği üzere, sömürgecilik ve işgal kavramları Avrupa toplumlarının tarihleri için kullanılabilecek birer kavram. Fetih kavramına iftira atan Yanardağ, İslam dünyasında sömürgecilik olduğunu belirtmiş oldu. Ancak bilindiği üzere sömürgeciliği yapanlar Fransa, İngiltere gibi Avrupalı ülkeleri…

CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Fetih Suresi'nin okunması hakkında çirkin iftiralarda bulundu CHP YANDAŞI TELE 1'İN GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ FETİH SURESİ'NİN OKUNMASI HAKKINDA ÇİRKİN İFTİRALARDA BULUNDU

FETİH KAVRAMI ÇAĞA GÖRE DEĞİŞİYORMUŞ!

Fethin uygulama boyutunu görmezden gelen Merdan Yanardağ, programda aynen şu cümleleri kullandı: "Fetih Suresi'nin Ayasofya'da okunacak olması son derece 21. yüzyılda modern bir devlete, çağdaş bir topluma uygun düşmeyen, hâlâ fetih ideolojisinin savunulduğu, yani işgalcilik, yayılmacılık, talan ve sömürgecilik anlayışı anlamına gelir bu çağda fetih. Dolayısıyla tıbbı cihat gibi fethin yeniden yorumlanması içinin yeniden doldurulması gerekiyor. Güncellenmesi gerekiyor. Bu çağda fethi savunmak silah zoruyla başka toprakları ele geçireceğini ilan etmek demektir. Hâlâ böyle bir ideolojinin taşıyıcısı olduğunu ilan etmek demektir."

GÖKÇEK "BU ÜLKENİN EVLADI OLAMAZSIN!" DEDİ

Twitter hesabından Yanardağ'ın söyledikleri için sert bir tepki verdi. Gökçek şu ifadeleri kullandı: "Allah (C.C.)'ın Fetih suresini işgalci, talan ve sömürgecilik gibi alçakça sözlerle hedef alan ve Fetih suresinin Ayasofya'da okunmasını çağ dışı bulan Merdan Yanardağ sen bu memleketin evladı olamazsın. Sen ve senin gibilerden tiksiniyoruz. #AyasofyadaFetih

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