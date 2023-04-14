14 Nisan 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tele 1'den Merdan Yanardağ İYİ Parti ve Meral Akşener'e savaş açtı: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz
CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almaya devam ediyor. Yanardağ geçmişte İYİ Parti'nin zikzaklar çizdiğini ve Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamayacağını belirtirken şimdi de "Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" çıkışıyla Akşener'e yüklendi. Ayrıca Yanardağ, İYİ Parti'nin 'demokratik ahlaka ihtiyacı olduğunu" ifade etti.