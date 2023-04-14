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Tele 1'den Merdan Yanardağ İYİ Parti ve Meral Akşener'e savaş açtı: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

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Giriş: 14.04.2023 00:19
CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almaya devam ediyor. Yanardağ geçmişte İYİ Parti'nin zikzaklar çizdiğini ve Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamayacağını belirtirken şimdi de "Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" çıkışıyla Akşener'e yüklendi. Ayrıca Yanardağ, İYİ Parti'nin 'demokratik ahlaka ihtiyacı olduğunu" ifade etti.
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