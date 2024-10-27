Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Tel Aviv’de kamyon otobüs durağına girdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Esat Arslan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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