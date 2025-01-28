Teğmenler için karar haftası

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci tamamlandı. Kararın, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı onayına sunulmasının ardından bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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