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Teğmenler için karar haftası

Teğmenler için karar haftası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 08:53
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı korsan yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5 teğmen ve 8 askeri personel hakkında yüksek disiplin süreci tamamlandı. Kararın, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı onayına sunulmasının ardından bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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Teğmenler için karar haftası
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