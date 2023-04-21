TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Metrelerce kuyruk oluştu

Halkın ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya bayramın birinci gününde de ilgi yoğun. 7'den 70 herkes muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde sergilenen TCG Anadolu'yu ve güvertesindeki SİHA'ları görebilmek için erkenden alana gitti. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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