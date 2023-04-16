TCG Anadolu’da nefes kesen anlar

Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisi TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde F16'ların eğitim uçuşuna katıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemimiz, 2 adet F16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti" denildi.