24 Haziran 2024, Pazartesi
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TBMM’de yoğun mesai başlıyor! TBMM Google yetkililerini dinleyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 25 Haziran Salı günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul’da kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Dijital Mecralar Komisyonu ise "Dijital Telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.