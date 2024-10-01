TBMM’de yeni yasama dönemi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de

Meclis’te yeni yasama yılı bugün itibarıyla başladı. A Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda temizlik konusunda 55 bin personelin çalıştığını ifade etti. İsrail işgalleri hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise “İslam dünyasının ölüm sessizliği de artık son bulmalı. İsrail bölgesel bir işgal yapıyor.” dedi.

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