01 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TBMM’de yeni yasama dönemi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de
Meclis’te yeni yasama yılı bugün itibarıyla başladı. A Haber canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda temizlik konusunda 55 bin personelin çalıştığını ifade etti. İsrail işgalleri hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise “İslam dünyasının ölüm sessizliği de artık son bulmalı. İsrail bölgesel bir işgal yapıyor.” dedi.