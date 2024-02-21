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TBMM’de Kürtçe tartışması! AK Parti’den “özgürlükleri biz getirdik” mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 21:01
Güncelleme:21.02.2024 22:12
Her seçim döneminde olduğu gibi DEM parti yine ezberleri bozmadı. TBMM’de ana dil polemiği çıkardı. İşte haberin detayları…
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