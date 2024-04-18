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TBMM’de İsrail tartışması! AK Parti’den CHP’ye: İsrail’e kınamıyorsunuz asıl faili gizliyorsunuz

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 18.04.2024 08:58
AK Parti ve CHP arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tartışması yaşandı. CHP’li Veli Ağbaba İsrail üzerinden hükümeti hedef alınca, AK Partili Özlem Zengin'den cevap gecikmedi. Özlem Zengin, "Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun" ifadelerini kullandı. İşte o gergin anlar…
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