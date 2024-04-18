18 Nisan 2024, Perşembe
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TBMM’de İsrail tartışması! AK Parti’den CHP’ye: İsrail’e kınamıyorsunuz asıl faili gizliyorsunuz
AK Parti ve CHP arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tartışması yaşandı. CHP’li Veli Ağbaba İsrail üzerinden hükümeti hedef alınca, AK Partili Özlem Zengin'den cevap gecikmedi. Özlem Zengin, "Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun" ifadelerini kullandı. İşte o gergin anlar…