08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları TBMM'de İsrail saldırılarına kınama! Numan Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!
TBMM’de İsrail saldırılarına kınama! Numan Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!

TBMM'de İsrail saldırılarına kınama! Numan Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 16:02
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. “Vicdan gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz, vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı” diyen Kurtulmuş, üç milletvekilinin hukuksuz şekilde alıkonulduğunu hatırlattı. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayan Kurtulmuş, “Artık çanlar İsrail için çalıyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun BM’de konuştuğu sırada salonun boşalmasının “İsrail için sonun başlangıcı” olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’i suçlu bulduğunu ve yeni ara kararların yolda olduğunu belirtti. Sumud filosunun insanlığın vicdanını temsil ettiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu eylemin arkasında milyonların desteği var” dedi. İsrail’e uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıya son verme çağrısında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de İsrail saldırılarına kınama! Numan Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!
Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakan ile görüştü
Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakan ile görüştü
Fidan- Şeybani görüşmesinin gündemi ne?
Fidan- Şeybani görüşmesinin gündemi ne?
Meloni hakkında UCM’ye soykırım şikayeti!
Meloni hakkında UCM'ye soykırım şikayeti!
Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!
Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!
Rusya Küba’dan paralı asker mi alıyor?
Rusya Küba'dan paralı asker mi alıyor?
Güllü’nün düştüğü yerde bilirkişi incelemesi
Güllü'nün düştüğü yerde bilirkişi incelemesi
AK Parti MYK gündeminde neler var?
AK Parti MYK gündeminde neler var?
Korsan İsrail Özgürlük Filosu’nu gasbetti!
Korsan İsrail Özgürlük Filosu'nu gasbetti!
O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı
O ilde imitasyon altın satışı yasaklandı
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
İşte AK Parti’ye yeni geçen belediye başkanları
Başkan Erdoğan’dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan flaş mesajlar
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi
Daha Fazla Video Göster