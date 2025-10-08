TBMM’de İsrail saldırılarına kınama! Numan Kurtulmuş: Çanlar artık İsrail için çalıyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını sert sözlerle kınadı. “Vicdan gemisine yapılan saldırıyı kınıyoruz, vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı” diyen Kurtulmuş, üç milletvekilinin hukuksuz şekilde alıkonulduğunu hatırlattı. İsrail’in uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayan Kurtulmuş, “Artık çanlar İsrail için çalıyor” ifadelerini kullandı. Netanyahu’nun BM’de konuştuğu sırada salonun boşalmasının “İsrail için sonun başlangıcı” olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’i suçlu bulduğunu ve yeni ara kararların yolda olduğunu belirtti. Sumud filosunun insanlığın vicdanını temsil ettiğini dile getiren Kurtulmuş, “Bu eylemin arkasında milyonların desteği var” dedi. İsrail’e uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırıya son verme çağrısında bulundu.

