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TBMM'de devir teslim töreni! Mustafa Şentop TBMM başkanlığını geçici olarak Bahçeli'ye devretti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2023 13:29
Seçimlerin ardından TBMM'nin 28'inci dönemi başlıyor. TBMM Genel Kurulu, MHP Lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri yemin ederek görevine başlayacak. Başkan Erdoğan'ın yemin töreni ise yarın yapılacak. Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığını geçici olarak Devlet Bahçeli'ye devretti. İlk oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek.
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