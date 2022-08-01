01 Ağustos 2022, Pazartesi
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TBMM olağanüstü toplanamadı! CHP'nin çağrısı karşılıksız kaldı
CHP; TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptı CHP’nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi. İşte detaylar...