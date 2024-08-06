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TBMM hukuk heyeti Lahey'e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'den A Haber'de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek

TBMM hukuk heyeti Lahey'e gidiyor! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'den A Haber'de net mesaj: İsrail katliamlarının hesabını verecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 20:38
Türkiye İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil oluyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof Dr. Cüneyt Yüksel A Haber'de açıklamalarda bulundu. Yüksel yaptığı açıklamalarda, "7 Ekim'den önce İsrail, büyük bir katliama bütün dünyanın gözü önünde maalesef imza attı buna imza atmaya da devam ediyor. Biz daha ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu suçların; savaş suçları, insanlığa karşı olan suçlar ve soykırım suçu olduğunu söyledik. İsrail katliamlarının hesabını verecek." dedi. Yüksel, konuşmasının devamında da yarın Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe sunacaklarını belirterek, "Filistinlileri sonuna kadar haklı davasında savunacağımız söyleyerek nihayetinde bu çalışmalar tamamlandı. Yarın Türkiye saati ile 17.30, Lahey saati ile 15.30'da Uluslararası Adalet Divanı'na giderek artık başvuru dilekçemizi oraya sunacağız." ifadelerini kullandı. Peki, süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar...
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