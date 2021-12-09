09 Aralık 2021, Perşembe
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TBMM Başkanı Şentop A Haber'de Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi: Telafi edecek tavır içine girmesi lazım
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Mustafa Şentop, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, TBMM'de el hareketi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Mustafa Şentop, “Yapan kişinin telafi edecek tavır içine girmesi lazım. Kavga görüntülerinin parlamentolarda olmaması gerekiyor. TBMM'nin kimliğine yakışmıyor.” dedi.