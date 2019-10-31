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31.10.2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye sert tepki!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD’de Türkiye karşıtı yasa tasarısı hakkında, “TBMM ortak bildiri ile tavrını güçlü bir şekilde ortaya koydu.” dedi. Öte yandan Şentop, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin tasarı kararına sert tepki göstererek, "Uluslararası alanda, bölgede itibarlı kararlı durumundan rahatsız olanlar var. Dünyada her devlet terörle mücadele ediyorsa hepsinin aynı haklara sahip olduğunu biliyoruz. Türkiye gereğini yapar. Tasarılarla ilgili net bir Meclis kararı alındı" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE ZARAR VERECEK BİR HAMLE"

Şentop, "ABD Temsilciler Meclisinin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Hukuki olarak zaten herhangi bir sonucu, neticesi de yok ama Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim"dedi.

Mustafa Şentop ayrıca, "Türkiye'nin başarısından rahatsız çevreler var. Suriye'de istedikleri olmayınca bu yolu seçenler oldu. Suriye'deki gelişmeler nedeniyle karar aldılar." ifadelerine yer verdi.

"EĞER ABD'NİN KISA AMA KİRLİ VE KANLI TARİHİNİ..."

Şentop, "Parlamentomuzda dün alınan karar da ABD'nin tarihine ilişkin bir karar değildi. Eğer ABD'nin kısa ama kirli ve kanlı tarihini biz parlamento olarak konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun zaman başka bir faaliyet yapmadan Amerikan tarihindeki olaylarla ilgili kararlar alması lazım" şeklinde konuştu.

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