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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan A Haber'e özel açıklamalar! 2023 seçimleri ne zaman yapılacak?

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 11:57
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber Ankara Temsilcisi Murak Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Şentop, başörtüsüne anayasa düzenlemesi ile ilgili "400'ün üzerinde bir oyla Meclis'ten geçebilir." ifadelerini kullandı. 2023 seçimleri ile ilgili ise "Siyaseten erken seçimden bahsetmek mümkün değil." dedi.
2023 seçimleri ne zaman yapılacak? 2023 SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

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