TBB Başkanı’nı Ahmet Metin Genç’ten net mesaj: 128 milyar dolar yalanı çöktü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik suikast girişimlerini ve milli enerji hamlelerini hedef alan kirli operasyonları tek tek deşifre etti. 2018 yılından bu yana süregelen dolar kumpaslarından, 128 milyar dolar yalanına; enerji bağımsızlığından, yurtdışındaki 350 ton altının Türkiye’ye getirilmesine kadar tarihi bir süreci mercek altına alan Genç, Berat Albayrak’a yönelik algı operasyonlarının Anayasa Mahkemesi’nin tarihi kararıyla yerle bir olduğunu söyledi.