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Tatilin 3. günü 615 kaza meydana geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 10:20
Güncelleme:09.04.2024 10:54
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) 1.838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2.192 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerini kullandı.
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