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Tarladan markete fiyat vurgununa operasyon! Limonun bahçede 6 TL, markette fiyatı ne kadar?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarladan markete fiyat vurgununa operasyon! Limonun bahçede 6 TL, markette fiyatı ne kadar?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın sofrasını doğrudan etkileyen fiyat hareketlerine ilişkin 22 ilde 41 büyük gıda dağıtıcı firmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında "tarladan markete fiyat yolculuğu" mercek altına alınırken, Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden Adana'da limonun bahçe fiyatının 6 TL olduğu görüldü. A Haber ekibi, üreticiden markete uzanan fiyat sürecini yerinde araştırdı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Adana'da bir limon bahçesinde hasadı görüntüledi. Ekip, limonun bahçedeki fiyatını ve ürünün tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği süreci yerinde araştırarak detayları A Haber ekranlarına taşıdı.

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