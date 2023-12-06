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Tarımı milyonlara değişmiyor! Binaların arasında kalan tarlasında üretim yapıyor

İHA
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Giriş: 06.12.2023 12:02
Adana'nın Kozan ilçesinde 70 yaşındaki emekli öğretmen tarımdan kopmamak için milyonları reddediyor. Emekli Öğretmen Mehmet Yalçıntaş kentte lüks dairelerin bulunduğu Karacaoğlan Mahallesinde arazisi karşılığında ev, iş yeri ve milyonlar teklif edilmesine rağmen çevredeki lüks evlere ve binalara aldırmadan üretimden vazgeçmiyor.
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Tarımı milyonlara değişmiyor!
Tarımı milyonlara değişmiyor!
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