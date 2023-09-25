Tarımda planlı üretim için yeni adım! Üretim miktarı kayıt altına alınacak

Tarımda sözleşmeli üretim yönetim sistemine geçiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında genel tarım sayımı yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız yol haritasını anlattı.

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