25 Eylül 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tarımda planlı üretim için yeni adım! Üretim miktarı kayıt altına alınacak
Tarımda sözleşmeli üretim yönetim sistemine geçiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu arasında genel tarım sayımı yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız yol haritasını anlattı.