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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den "Tarımda sorun var' diyenlere hodri meydan: Oyuncak elinizden alındı

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Giriş: 09.12.2022 22:12
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz. Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz." dedi. Sosyal medyadan TBMM'deki konuşmasını içeren kritik bir paylaşımda bulunan ve "Tarımda sorun var' diyenlere hodri meydan!" diyen Bakan Kirişci, “Dolayısıyla tarım, orman oyuncağı elinizden alındı. Unutun artık bu oyuncağı." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe sunumu'nda hitap eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz. Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Bakan Kirişci, "Bu yıl, Kasım ayı itibarıyla, 7 bin 500 denetçiyle yaklaşık 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık." dedi.

"TARIMDA SORUN VAR" DİYENLERE HODRİ MEYDAN

Sosyal medyadan TBMM'deki konuşmasını içeren kritik bir paylaşımda bulunan Bakan Kirişci, "Son 20 yılda, çiftçimize cari değerle yaklaşık 500 milyar TL tarımsal destek sağladık. Eli öpülesi çiftçilerimizin feraseti sayesinde, bitkisel üretimimizi bu yıl 127,6 milyon tona çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız. 'Tarımda sorun var' diyenlere hodri meydan!" ifadelerine yer verdi.

"TARIM, ORMAN OYUNCAĞI ELİNİZDEN ALINDI"

Bakan Kirişci konuşmasında, "Ben burada 'tarımda sorun var' diyen değerli milletvekillerimize, bu sorunun yaşandığı köylere birlikte gitmeye o kardeşlerimizi davet ediyorum. Bu konuda açık yüreklilikle söylüyorum; yanımda kimseyi götürmeyeceğim, tek başıma gideceğim. O milletvekillerimizle beraber dolaşacağız. Dolayısıyla tarım, orman oyuncağı elinizden alındı. Unutun artık bu oyuncağı." dedi.

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