Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber'e açıklama! "Devletin tüm kurumları var gücüyle seferber"

Son dakika haberi… Muğla Marmaris'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber mikrofonlarına konuştu. Bakan Pakdemirli, devletin tüm kurumlarının var gücüyle seferber olduğunu belirtti. Pakdemirli, “Tablo bu olmasına rağmen inşAllah atlatacağız.” dedi

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