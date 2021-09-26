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Tarihin dönüm noktası: 24 Haziran 2018 | Milli irade siyasetin merkezine nasıl yerleşti?

A Haber
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Giriş: 26.09.2021 16:58
24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Türkiye'de bir devir sona eriyordu. Cumhur, parlamenter sisteme nokta koyup, tercihini 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana kullanmıştı. Peki bu seçimi diğerlerinden farklı kılan neydi? Değişen sosyoloji ve kurulan ittifaklara rağmen, muhalefet neden başarılı olamadı? Cumhur İttifakı'nın başarısının sırrı neydi? Tüm bu soruların yanıtı A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı dosyada...
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Tarihin dönüm noktası: 24 Haziran 2018
Tarihin dönüm noktası: 24 Haziran 2018
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