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Tarihi Vaniköy Cami’nin restorasyonu tamamlandı! Yangında kül olan cami ibadete açılıyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 09:19
İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Kasım 2020'de çıkan yangın sonrasında küle dönen tarihi eseri, Kalyon Vakfı aslına uygun olarak restore etti. A Haber açılışa hazırlanan caminin son halini görüntüledi.
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