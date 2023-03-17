Tarihi Vaniköy Cami’nin restorasyonu tamamlandı! Yangında kül olan cami ibadete açılıyor

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Kasım 2020'de çıkan yangın sonrasında küle dönen tarihi eseri, Kalyon Vakfı aslına uygun olarak restore etti. A Haber açılışa hazırlanan caminin son halini görüntüledi.

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