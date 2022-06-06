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Tarihi kuledeki orijinal saatleri çalan hırsızlar yerine plastik saat taktı

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Giriş: 06.06.2022 14:35
Antalya'nın sembollerinden biri olan tarihi saat kulesinde restorasyon devam ediyor. Çalışmalar sırasında kuledeki orijinal saatlerin çalındığı tespit edildi. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, plastik saatlerin söküldüğünü belirtti. Öte yandan restorasyon sırasında bulunan tarihi parçalar, Antalya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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